María Loza provoca choque en Bulevar Benito Juárez en Monclova

MONCLOVA, COAH. — La mañana de este lunes, un accidente vehicular generó serios daños materiales en dos vehículos en el cruce del Bulevar Benito Juárez y la calle San Miguel, cuando la conductora de una Toyota Highlander no frenó a tiempo y le cortó el paso a un automóvil compacto, lo que resultó en un fuerte choque.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El percance ocurrió cerca de las 07:30 horas, cuando María de los Ángeles Loza Fuentes, de 40 años, circulaba en dirección sur por la calle San Miguel. Al intentar cruzar el par vial del Bulevar Benito Juárez, no extremó las precauciones necesarias y se salió de más, invadiendo el carril del Chevrolet modelo 2025, color gris, que circulaba con preferencia de paso.

El conductor del Chevrolet, Ramón Hernández Contreras, de 76 años, no pudo evitar el impacto, lo que provocó que ambos vehículos quedaran varados en el crucero. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables en ambas unidades.

Acciones de la autoridad

Testigos de los hechos, alarmados por la situación, solicitaron inmediatamente el apoyo de las autoridades, lo que permitió que oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieran al lugar para tomar conocimiento del incidente y elaborar el peritaje correspondiente. Para evitar otro accidente, los vehículos fueron orillados.

Resolución del incidente

Posteriormente, ambos conductores fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde se espera que lleguen a un acuerdo sobre el pago de los daños materiales ocasionados por el choque.