Le apaga la Fiscalía el infierno a "El Diablo"

MONCLOVA, COAH. – Sus días de andar "echando lumbre" en las tiendas de la colonia Anáhuac terminaron de golpe. Axel "N", de 29 años, mejor conocido como "El Diablo", fue finalmente capturado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cuyos elementos le apagaron las andadas a punta de orden judicial.

Durante semanas, este personaje se daba vuelo entrando a negocios de conveniencia como si fueran sucursales del mismísimo inframundo: intimidaba empleados, se llevaba el dinero y salía tan campante, dejando a los encargados temblando y a los policías con el crucifijo en la mano.

Pero el fuego se le apagó. Gracias a labores de inteligencia, seguimiento y coordinación legal, los agentes de la AIC consiguieron una orden de aprehensión emitida por el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de Monclova.

Cuando menos lo esperaba, "El Diablo" fue sorprendido y asegurado sin necesidad de agua bendita ni exorcismos. Está acusado del delito de robo en cuantía menor agravado, cometido en horario de servicio al público y utilizando intimidación con arma. Además, se le vincula con otros atracos cometidos en distintos establecimientos de la ciudad.

Actualmente, el señor de las brasas urbanas descansa en las frescas celdas del C4 de Ciudad Frontera, donde el único fuego que le queda es el del coraje por haber sido atrapado.

La AIC reiteró que este tipo de delincuentes no tiene permiso para andar encendiendo el caos en Monclova y que continuarán extinguiendo cualquier chispa delictiva que se atreva a brincar.