Vecinos de Braulio Fernández alertan a autoridades sobre hombre ebrio

MONCLOVA, COAH.– Un hombre identificado como Eridneo Olivo Martínez, de 50 años, fue detenido por elementos de Seguridad Pública tras protagonizar un escándalo en la colonia Braulio Fernández, la tarde del miércoles.

Vecinos reportaron que el sujeto se encontraba gritando y comportándose de manera agresiva en plena vía pública, generando temor entre los residentes del sector.

Al arribar las autoridades, confirmaron que el hombre se hallaba completamente ebrio, sin poder mantenerse en pie ni responder de forma coherente a las preguntas de los oficiales.

Por tal motivo, fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde quedó detenido por faltas administrativas y alterar el orden público.

Los vecinos señalaron que no es la primera vez que Eridneo causa problemas bajo los efectos del alcohol, por lo que pidieron mayor vigilancia en la zona.