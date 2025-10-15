Camionetas chocan de frente en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un estadounidense que desconocía la vialidad en el sector terminó ocasionando un fuerte accidente vial la tarde del miércoles, al incorporarse en sentido contrario y chocar de frente contra la camioneta de una madre de familia que regresaba de recoger boletos para llevar a su hijo a una cita médica en Monterrey.

El percance ocurrió alrededor de las 13:50 horas en el cruce de las calles Guatemala y Allende, cuando Óscar Morales, de 60 años, residente de la calle Secundaria 5 número 978 de la colonia Obrera Sur, circulaba a bordo de una camioneta Nissan Kicks modelo 2023, color naranja, con placas 33S491.

De acuerdo con los peritajes, Morales se desplazaba sobre la calle Guatemala en dirección al norte y, al llegar al cruce con Allende, giró hacia su derecha sin percatarse de que la vialidad es de un solo sentido hacia el poniente, invadiendo el carril contrario.

En ese momento impactó de frente una camioneta Ford Lobo modelo 2005, color negro y placas WS-8786B, conducida por Claudia González Ordañez, de 40 años, con domicilio en la calle 16 de Septiembre número 1701 de la colonia Occidental, en Ciudad Frontera.

La afectada relató que acababa de recoger los boletos de autobús para trasladar a su hijo a su cita médica mensual en Monterrey cuando el conductor extranjero, aparentemente a exceso de velocidad, invadió el carril y la chocó de lleno.

El fuerte encontronazo dejó severos daños materiales en ambas unidades, mientras que Óscar presentó molestias físicas, por lo que fue atendido por cuerpos de rescate que arribaron al lugar.

Agentes de Peritaje Municipal tomaron conocimiento del incidente para determinar responsabilidades. Se informó que el ajustador del vehículo del responsable se haría cargo de los daños, y ambas partes buscarían llegar a un acuerdo.

Por fortuna, la conductora resultó ilesa, aunque su camioneta terminó con cuantiosos daños a consecuencia del percance generado por la imprudencia y el desconocimiento vial del automovilista.