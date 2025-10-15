Choque múltiple en Monclova deja daños materiales

MONCLOVA, COAH.– Una conductora se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple en el cruce del bulevar Ejército Mexicano y la calle Zacatecas, en la colonia San Francisco, el pasado miércoles, dejando importantes daños materiales pero sin personas lesionadas.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:30 horas, cuando María Agustina Martínez, de 49 años, quien manejaba una Honda blanca, perdió el control de su unidad al intentar incorporarse a la calle Zacatecas. La camioneta se impactó primero contra un Volkswagen Jetta conducido por Celia Rivera, de 53 años, y posteriormente colisionó de frente contra un Chevrolet Aveo gris que era conducido por Rosalía Rodríguez Picasso, de 67 años.

A pesar de la magnitud del percance, no hubo personas heridas, aunque las tres unidades resultaron con fuertes daños materiales. Al sitio arribaron elementos de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.