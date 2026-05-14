Desata adicto movilización al reportar sustracción de sus padres

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización por parte de elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se registró la mañana de este jueves en la colonia Mezquital del Valle, luego de que un hombre con aparentes problemas de adicción reportó al Sistema Estatal de Emergencias el supuesto secuestro de sus padres, generando incertidumbre y alarma entre vecinos del sector.

Los hechos ocurrieron cerca de las 10:42 horas, cuando una llamada al 911 alertó sobre una presunta privación ilegal de la libertad al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Valle Escondido, esquina con Hermano Serdán, específicamente en la vivienda marcada con el número 234.

Debido a la gravedad del reporte, las corporaciones de seguridad desplegaron un rápido operativo que fue encabezado por el inspector regional de la Agencia de Investigación Criminal, quien coordinó las acciones de verificación junto a elementos preventivos y estatales.

Al arribar al inmueble, las autoridades rodearon la vivienda para descartar cualquier situación de riesgo, entrevistándose con Denisse, propietaria del domicilio, quien aseguró que únicamente habitaba el lugar junto a su bebé, negando tajantemente que hubiera personas privadas de la libertad.

Mientras se desarrollaban las diligencias, al exterior del domicilio fue localizado Ángel, alias "El Coquito", quien insistía en acusar a la joven de mantener cautivos a sus padres dentro de la casa.

Sin embargo, Denisse explicó a los uniformados que Ángel enfrenta severos problemas de adicción y recientemente había salido de un anexo, por lo que presumía que podría encontrarse alterado al momento de realizar el reporte al 911. Incluso señaló que constantemente le brinda alimento al hombre debido a su situación.

La mujer también proporcionó a los agentes la dirección donde realmente habitan los padres del señalado: un domicilio ubicado en la calle Valle del Venado número 412, en la misma colonia Mezquital del Valle, hasta donde se trasladaron las corporaciones para corroborar la versión.

En el sitio, Noemí y Víctor, padres de Ángel, dialogaron con los oficiales y confirmaron que se encontraban sanos y salvos, negando por completo haber sido víctimas de secuestro o situación de peligro, descartándose así la versión emitida por su hijo.

Una vez confirmado que todo se trató de un reporte falso, las autoridades concluyeron el operativo y se retiraron del lugar, no sin antes levantar el antecedente correspondiente por la movilización innecesaria que mantuvo en alerta a las corporaciones de seguridad.