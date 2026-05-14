Serpiente desata pánico en boutique

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales se registró la tarde de este jueves en el sector El Pueblo, luego que la empleada de una boutique alertó sobre la presencia de una víbora al interior del establecimiento, generando momentos de tensión entre comerciantes y vecinos de la zona.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Jiménez, cerca del cruce con las calles 2 de Abril y Las Flores, donde personal de la boutique "Cúcara Mácara" solicitó ayuda tras sospechar que un reptil venenoso merodeaba dentro del negocio.

Sin embargo, el temor comenzó desde una noche antes. De acuerdo con el personal del establecimiento, fue alrededor de las 20:40 horas del pasado miércoles cuando cámaras de seguridad captaron el momento en que el reptil aparentemente ingresó al área del negocio, provocando preocupación entre los trabajadores al revisar las imágenes.

Acciones de la autoridad

La situación tomó mayor seriedad durante este jueves, cuando la empleada decidió reportar el caso al número de emergencias al temer que la serpiente aún permaneciera escondida entre mercancía, muebles o rincones del local, poniendo en riesgo tanto a clientes como al personal.

Tras el llamado, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio y solicitaron el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes desplegaron una minuciosa revisión para tratar de ubicar al peligroso reptil.

Los vulcanos inspeccionaron cuidadosamente el interior del establecimiento, removiendo objetos y revisando posibles escondites; sin embargo, pese a los esfuerzos, no lograron encontrar a la serpiente.

Búsqueda en el sistema pluvial

Ante la sospecha de que el animal pudiera haberse desplazado hacia el sistema pluvial, bomberos también realizaron una inspección en el desagüe cercano al local, aunque nuevamente el operativo concluyó sin éxito.

La incertidumbre se apoderó de comerciantes y curiosos, quienes observaban expectantes el despliegue de las unidades de emergencia, mientras crecía la preocupación de que el reptil continuara libre en la zona comercial.