Chispa desata fuego en yonke

FRONTERA, COAH.— Una aparente imprudencia terminó convirtiéndose en un voraz incendio que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales la tarde de este jueves, luego de que varios vehículos comenzaran a arder dentro de un yonke ubicado en la colonia Jardines de Mendoza.

Los hechos se registraron sobre la calle Fresno, donde una llamada de auxilio al 911 alertó sobre un incendio en un predio donde presuntamente se realizaban trabajos con vehículos, generando alarma entre vecinos del sector al observar el humo elevarse a varios metros.

Al arribar al lugar, elementos de Seguridad Pública se entrevistaron con Erik Alfaro Campos, empleado del establecimiento, así como con Daniel Alfaro, propietario del lugar, quienes relataron cómo una maniobra aparentemente rutinaria terminó saliéndose de control.

De acuerdo con la versión proporcionada por el dueño, uno de los trabajadores, conocido únicamente con el apodo de "El Piojo", se encontraba realizando cortes en un vehículo cuando una chispa alcanzó material inflamable, provocando que el fuego comenzara a expandirse rápidamente entre las unidades.

El siniestro avanzó en cuestión de segundos, envolviendo varios vehículos y generando momentos de tensión entre trabajadores, quienes poco pudieron hacer para contener las llamas.

Testigos señalaron que, al ver que el incendio se salía de control, el trabajador presuntamente involucrado abandonó el lugar apresuradamente, sin esperar la llegada de las autoridades ni colaborar para enfrentar la emergencia.

Minutos después, elementos del Cuerpo de Bomberos de Frontera arribaron al sitio y comenzaron intensas maniobras para sofocar el fuego, evitando que las llamas alcanzaran áreas contiguas o generaran daños mayores.

Tras varios minutos de labores, los vulcanos lograron controlar la situación, mientras autoridades municipales tomaban conocimiento de los hechos y recopilaban información para esclarecer las circunstancias que originaron el incendio.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el fuego dejó daños materiales considerables y un fuerte susto entre quienes presenciaron la emergencia.