Estados Unidos amplía acusaciones contra "El Jardinero", presunto líder del CJNG

El gobierno de Estados Unidos presentó nuevos cargos contra Audias Flores Silva, identificado como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un gran jurado federal del Distrito de Columbia emitió una acusación formal modificada que amplía los señalamientos presentados originalmente en agosto de 2020.

Inicialmente, Flores Silva enfrentaba cargos relacionados con tráfico de cocaína y heroína hacia territorio estadounidense. Sin embargo, la nueva acusación añade delitos vinculados con el tráfico de metanfetaminas y conspiración para lavar dinero procedente del narcotráfico entre Estados Unidos y México.

"El Jardinero", de 45 años y nacionalidad mexicana, fue capturado el pasado 27 de abril de 2026 por elementos de la Secretaría de Marina. Hasta el momento, permanece bajo custodia de autoridades mexicanas.

Según las autoridades estadounidenses, antes de su detención era considerado uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, antiguo líder del CJNG, quien habría fallecido durante una operación militar en febrero de 2026.

El comunicado también recordó que el Departamento de Estado clasificó al CJNG como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.

Por su parte, Terrance Cole, titular de la Administración para el Control de Drogas, afirmó que la acusación demuestra el trabajo coordinado para desmantelar las estructuras de mando de los cárteles y agradeció a la Marina mexicana por la captura del presunto narcotraficante.

Flores Silva enfrenta acusaciones por conspiración para fabricar y distribuir cocaína, heroína y metanfetamina destinadas al mercado estadounidense, además de delitos relacionados con el uso de armas de fuego —incluido un artefacto explosivo— para facilitar actividades de narcotráfico y operaciones de lavado de dinero.

En caso de ser declarado culpable, podría recibir una condena mínima de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua.