MONCLOVA, COAH.- Después de más de un mes de incertidumbre, Mateo Sánchez Mauricio, de 34 años, fue localizado con vida y en buen estado de salud en un centro de rehabilitación de García, Nuevo León, luego de trasladarse voluntariamente sin informar a sus familiares.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, confirmó que las investigaciones permitieron establecer su ubicación y determinar que no fue víctima de algún delito.

La denuncia fue presentada por su madre el pasado 20 de octubre, luego de que perdiera contacto con él desde el día 17 de ese mismo mes.

Tras recibir el reporte, agentes del Grupo de Personas Desaparecidas iniciaron las investigaciones para reconstruir sus últimos movimientos y conocer las circunstancias de su ausencia.

Durante las indagatorias, los agentes entrevistaron a comerciantes de la Zona Centro, quienes señalaron haberlo visto en compañía de personas que vendían manzanas cubiertas de dulce para reunir recursos destinados a un centro de rehabilitación.

Las investigaciones establecieron que ese grupo lo invitó a trasladarse al municipio de García, invitación que Mateo aceptó por voluntad propia.

Entre los datos que permitieron reconstruir su recorrido, se estableció que antes de salir de Monclova hizo una parada en un restaurante KFC, ubicado sobre el bulevar Harold R. Pape, donde permaneció aproximadamente una hora y media para cenar.

Además, las cámaras de videovigilancia del C2 captaron el momento en que abordó un vehículo, registro que permitió orientar las investigaciones hacia Nuevo León.

Circunstancias de su Traslado

Finalmente, fue ubicado en el establecimiento "Rescatando Vidas", también conocido como "Casa de Rescate García", donde tenía previsto permanecer alrededor de cuatro meses.

Lazo Chapa aclaró que el hombre nunca estuvo privado de su libertad y que ingresó voluntariamente al centro, por lo que podía abandonar las instalaciones cuando así lo decidiera.

Una vez localizado, Mateo decidió regresar a Monclova, donde se reunió con sus familiares.

Con su localización y la confirmación de que se encontraba en buenas condiciones de salud, la Fiscalía dio por concluidas las labores de búsqueda.