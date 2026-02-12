Movilización policial en Monclova por olores fétidos en colonia

MONCLOVA, COAH.— Una fuerte movilización de la Policía Municipal se registró la noche del miércoles en la colonia Óscar Flores Tapia, luego que vecinos reportaron intensos olores fétidos que invadían viviendas del sector, generando alarma ante el temor de que se tratara de una situación grave.

El reporte fue recibido a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, donde vecinos señalaron que el insoportable hedor provenía del área comprendida entre las calles Isabel Amalia y Ocampo, por lo que solicitaron la intervención urgente de las autoridades para verificar el origen.

Cerca de las 23:30 horas del miércoles, elementos preventivos arribaron al cruce señalado y activaron un protocolo de inspección.

Los oficiales realizaron recorridos a pie y en patrulla, enfocándose en una vivienda que fue marcada como sospechosa por los propios habitantes.

Debido a la escasa visibilidad, los uniformados utilizaron lámparas tácticas y las luces de las unidades para revisar en una vivienda.

Tras varios minutos de búsqueda localizaron el origen del problema: un perro muerto en estado de descomposición, oculto entre una cobija.

Los uniformados informaron a los vecinos sobre el hallazgo y descartaron que el olor estuviera relacionado con una persona fallecida o con un hecho delictivo, lo que devolvió la calma al sector que ya temía un escenario mayor.

Finalmente, los oficiales orientaron a los habitantes para canalizar el reporte ante Servicios Primarios del Ayuntamiento, con el fin de que se realizara el retiro del animal y evitar riesgos sanitarios en la zona.