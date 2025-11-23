Cuerpo de Bomberos atenderá alerta por panal de abejas en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La tranquilidad de los habitantes de la colonia Jardines del Valle se vio alterada la mañana de ayer cuando un enorme enjambre de abejas fue detectado en el camellón central ubicado sobre la Calzada Las Rosas, generando preocupación entre los vecinos.

El panal, de tamaño considerable, fue localizado en un rincón detrás del salón, lo que ha provocado alarma, especialmente entre aquellos que transitan con frecuencia por la zona. Las abejas, que ya mostraban una actividad intensa, comenzaron a atraer la atención de los residentes, quienes alertaron a las autoridades locales para evitar incidentes mayores.

Los vecinos, al percatarse de la magnitud del enjambre, pidieron a la comunidad que eviten acercarse o intentar mover el panal, ya que las abejas pueden volverse agresivas si se sienten amenazadas, poniendo en riesgo la seguridad de las personas en el área. La picadura de abeja, aunque generalmente no grave, puede causar reacciones alérgicas severas en algunas personas y en caso de ser atacados en grupo, el peligro aumenta considerablemente.

Ante el riesgo que representa la presencia de este enjambre, elementos del Cuerpo de Bomberos fueron notificados de la situación y se espera su llegada para realizar las maniobras necesarias para retirar el panal de manera segura. El operativo será realizado con sumo cuidado para evitar poner en peligro tanto a los bomberos como a los vecinos.

Las autoridades locales han reiterado la importancia de no intentar remover el panal sin la ayuda de expertos, ya que hacerlo podría agravar la situación y provocar un ataque masivo de las abejas.

Por su parte, los vecinos de la colonia se encuentran alertas y piden la intervención inmediata para garantizar la seguridad de todos.