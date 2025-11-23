Mujer de 54 años sufre caída de escalera en Monclova: es llevada a urgencias

MONCLOVA, COAH.- Un ama de casa terminó en la sala de urgencias tras sufrir una brutal caída de una escalera la tarde del sábado, desatando la movilización de los cuerpos de rescate en las calles de la colonia Asturias.

El accidente sobrevino cuando la señora María del Socorro Treviño, de 54 años, intentaba dejar impecable su hogar ubicado en la calle Apolonio M. Avilés. Sin imaginar lo que sucedería, la mujer subió a una escalera de dos metros de altura para realizar la limpieza, pero un paso en falso le costó caro.

La fémina perdió el equilibrio y se vino abajo, impactando secamente contra el suelo, quedando tendida y adolorida, incapaz de moverse por sus propios medios debido a los fuertes golpes recibidos.

Ante los quejidos de dolor, se solicitó la presencia inmediata de los paramédicos. Socorristas de la Cruz Roja llegaron con sirena abierta para auxiliar a la lesionada. Tras inmovilizarla, fue trasladada de urgencia a la Clínica 84 del IMSS, donde los médicos ya valoran la gravedad de sus contusiones.