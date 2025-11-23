Policía busca a jóvenes que merodearon un local abandonado en Monclova

MONCLOVA, COAH.— La mañana de este sábado, vecinos del Fraccionamiento Carranza se vieron alertados por la presencia de dos individuos que irrumpieron en un local abandonado, ubicado sobre la calle Ecuador esquina con la calle Santos Degollado, donde antes funcionaba un taller de grúas industriales.

El suceso generó una rápida movilización de la Policía Municipal, aunque los presuntos responsables lograron escapar antes de ser detenidos.

El incidente fue reportado alrededor de las 10:00 horas, cuando una vecina del sector llamó al 911 tras observar a dos jóvenes merodeando por el lugar. Según su testimonio, los individuos comenzaron a rondar el inmueble desde las 06:00 horas, saltaron la barda perimetral y luego se subieron al techo del edificio.

Aparentemente, se encontraban deambulando en el interior de la propiedad en busca de algo de valor, aunque la mujer no pudo precisar si los sujetos llevaban algún objeto consigo.

Los oficiales se desplazaron de inmediato al lugar para investigar los hechos, pero al no contar con una descripción clara de los sujetos, no lograron localizarlos ni en el interior del local ni en los alrededores.

Al ingresar al inmueble, los uniformados no encontraron rastro alguno de los presuntos intrusos, lo que dejó dudas sobre si realmente habían estado dentro del local en el momento en que se realizó la llamada. A pesar de haber realizado recorridos por las calles cercanas, los policías no lograron ubicar a los sospechosos ni encontrar algún indicio que pudiera haber dado con su paradero. Los oficiales también revisaron el perímetro del edificio y la azotea, pero no hubo hallazgos relevantes.

A lo largo de la jornada, los agentes recabaron la información de la testigo y continuaron con las labores de vigilancia en el sector, ante la posibilidad de que los individuos pudieran intentar regresar al lugar. Aunque hasta el momento no se ha logrado dar con los responsables, las autoridades han señalado que seguirán atentos a cualquier reporte de actividad sospechosa en la zona.