Adolescente causa accidente múltiple en Monclova y deja a una mujer herida

MONCLOVA, COAH.– La imprudencia al volante volvió a hacer de las suyas la mañana de este sábado, cuando un adolescente que conducía un automóvil MG terminó provocando un accidente múltiple en el puente de AHMSA, al sur del bulevar Harold R. Pape, dejando como saldo una mujer lesionada y tres vehículos con daños materiales considerables.

El percance ocurrió alrededor de las 11:15 horas, en los carriles de circulación de sur a norte, donde ya se registraba tránsito lento debido al cierre parcial del puente elevado que cruza la avenida Industrial y la calle Zaragoza, pues cuadrillas de limpieza realizaban trabajos en la zona.

Pero al parecer, para el joven conductor, eso de "reducir la velocidad" era solo una sugerencia.

De acuerdo con el peritaje, Orlando "N" de 16 años, habitante de la colonia Obrera Sur, manejaba un vehículo MG GT negro modelo 2022 cuando no logró frenar a tiempo ante la fila de autos que se aproximaba al puente. En su intento por esquivar el impacto, terminó golpeando por un costado un Chevrolet Malibu arena modelo 2013, conducido por Cinthia Abigail Morales Sánchez, vecina de Mezquital del Valle.

Sin embargo, la maniobra del adolescente fue tan efectiva como un freno sin balatas, pues tras el primer golpe remató contra una camioneta Mazda CX-30 guinda, propiedad de Ricardo Martínez Medrano, vecino de Praderas del Sur.

Como resultado del choque múltiple, Alejandra Zarazúa de 19 años, quien viajaba en el MG, resultó lesionada, lo que llevó a testigos a solicitar apoyo inmediato a través del 911. Paramédicos de Cruz Roja acudieron para brindarle atención y trasladarla a un hospital, mientras oficiales de Control de Accidentes realizaban el peritaje para deslindar responsabilidades, que, sinceramente, no parecían muy misteriosas.

Los tres vehículos fueron remolcados a un corralón con apoyo de una grúa, mientras que Orlando 'N' fue llevado a la Comandancia Municipal para determinar su situación legal.