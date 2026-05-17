Jugador de béisbol recibe pelotazo en Frontera

FRONTERA COAH. - La mañana de ayer terminó de forma accidentada para un jugador de béisbol que participaba en un encuentro amistoso en los campos de la Unidad Deportiva Güero Pruneda ubicada en la colonia Industrial, luego de recibir un violento pelotazo que lo dejó tendido sobre el terreno de juego.

El impacto provocó momentos de tensión entre jugadores y asistentes, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al observar que el deportista presentaba visibles molestias tras el golpe recibido durante una de las jugadas del partido.

Paramédicos de Bomberos Frontera arribaron rápidamente al complejo deportivo para brindarle atención prehospitalaria al lesionado, quien fue valorado en el lugar por los socorristas. Tras la revisión correspondiente, se informó que la persona únicamente presentaba una fuerte contusión, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Testigos señalaron que el golpe ocurrió de manera repentina durante el desarrollo del encuentro, causando preocupación entre los presentes debido a la fuerza con la que la pelota impactó al jugador.

1 / 2 Paramédicos de Bomberos Frontera atendieron al beisbolista lesionado y descartaron heridas de gravedad. 2 / 2 El incidente provocó momentos de tensión entre jugadores y asistentes la mañana de ayer en la colonia Industrial. ❮❯

Luego de varios minutos de valoración médica y de permanecer bajo observación, el afectado logró incorporarse con apoyo de sus compañeros, mientras los elementos de emergencia concluían las labores de auxilio en el sitio.

El incidente no pasó a mayores; sin embargo, dejó en evidencia los riesgos que existen en este tipo de actividades deportivas, donde un descuido o una jugada inesperada pueden terminar en lesiones de consideración.