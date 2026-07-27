Arde vivienda en el Ejido La Cruz

SUMARIO

Un reporte que advertía sobre personas atrapadas en una vivienda en llamas provocó una rápida movilización de Bomberos y Policía Municipal. Al llegar, el incendio ya había sido controlado por los propietarios.

BRENDA REBOLLOSO

FRONTERA, COAH.- Un intenso despliegue de cuerpos de emergencia se registró en el ejido La Cruz luego de que una llamada al Sistema Estatal de Emergencias reportara el incendio de una vivienda donde, presuntamente, había personas atrapadas, situación que encendió las alarmas entre las corporaciones de auxilio.

El incendio se originó por una falla eléctrica

El incidente ocurrió la noche del domingo en un domicilio ubicado en el cruce de la calle 15 de Mayo y Privada Matías Nájera, hasta donde se trasladaron de inmediato elementos de Seguridad Pública y del Cuerpo de Bomberos, preparados para realizar labores de rescate.

A su llegada, los rescatistas encontraron que los habitantes del inmueble ya habían logrado sofocar las llamas, evitando que el fuego se propagara hacia el resto de la vivienda.

Inspección de los bomberos

El propietario, Alejandro Castillo, informó que el siniestro se originó cuando un abanico de agua presentó una falla eléctrica y comenzó a incendiarse, lo que obligó a la familia a actuar de inmediato para controlar el fuego mientras esperaban la llegada de los cuerpos de emergencia.

Bomberos inspeccionaron cuidadosamente el inmueble para descartar riesgos de una posible reactivación del incendio y confirmaron que el reporte sobre personas atrapadas resultó infundado.

Afortunadamente, no hubo lesionados

Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas y únicamente se registraron daños materiales menores, quedando todo en un gran susto para la familia y los vecinos del sector.