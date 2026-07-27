Evitan tragedia en el calicanto.

MONCLOVA, COAH.— Un reporte al sistema de emergencias 911 movilizó durante la madrugada a elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja hasta el puente Calicanto, donde automovilistas informaron sobre la presencia de un hombre aparentemente en situación de riesgo sobre la estructura que cruza el río Monclova.

Al arribar al sitio, los oficiales localizaron a Jorge Adrián Gutiérrez Gutiérrez, de 25 años, quien permanecía cerca de los barandales del puente, circunstancia que generó preocupación entre personas que transitaban por la zona y motivó el llamado a las autoridades.

Como parte de la intervención, los cuerpos de emergencia verificaron la condición del joven para descartar que se tratara de un intento de atentar contra su vida. Durante la atención, Gutiérrez Gutiérrez manifestó que no tenía la intención de arrojarse al cauce del río.

De acuerdo con su versión, únicamente observaba la nivelación del puente, motivo por el que permanecía junto al borde de la estructura.

A pesar de ello, los paramédicos de la Cruz Roja aplicaron los protocolos establecidos para este tipo de reportes y realizaron una valoración médica inicial en el lugar.

Tras la revisión, determinaron su traslado preventivo al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica.

Conforme a los procedimientos de atención, también sería evaluado por especialistas en salud mental para determinar si requiere apoyo psicológico y brindarle el acompañamiento correspondiente.

Las autoridades reiteraron que la participación ciudadana mediante reportes oportunos al sistema de emergencias permite una respuesta inmediata de las corporaciones de auxilio. En este caso, la movilización preventiva permitió atender la situación conforme a los protocolos establecidos y descartar una eventual emergencia.