Joven de 18 años es herido con botella en Monclova: Diego

Un joven de 18 años sufrió graves lesiones en el rostro luego de ser agredido con una botella de vidrio durante una riña registrada la madrugada de este domingo en la colonia Chinameca. El presunto responsable logró escapar antes de la llegada de elementos de la Policía Municipal.

La víctima fue identificada como Diego, quien presentó una perforación en el labio superior, además de la pérdida de dos muelas y un diente a consecuencia del impacto recibido con el envase de vidrio.

De acuerdo con el testimonio del afectado, momentos antes había acudido a visitar a su novia, residente de ese sector. Señaló que desde tiempo atrás mantiene diferencias con personas que frecuentan la zona, quienes presuntamente generan conflictos con quienes transitan por el lugar.

Al retirarse del domicilio, Diego aseguró que fue interceptado por un sujeto identificado con el apodo de "Kike", quien presuntamente estaba acompañado por alrededor de 13 personas. Según su versión, el individuo lo golpeó directamente en el rostro con una botella de vidrio, la cual se rompió al momento del impacto y le provocó severas heridas, además de la pérdida de piezas dentales.

Acciones de la autoridad

Tras la agresión, el señalado presuntamente huyó y se refugió en un domicilio marcado con el número 1001, lo que impidió que fuera localizado por las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al cruce de las calles España y Tenochtitlán, donde implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores. Sin embargo, el presunto responsable no fue encontrado.

Durante la intervención, los oficiales detuvieron a Neftalí, de 16 años, quien presuntamente participó en la riña. El adolescente fue trasladado a la Comandancia Municipal y quedó a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

Atención médica y denuncia

Por su parte, Diego recibió atención médica por las lesiones sufridas y fue orientado para presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, autoridad que continuará con la investigación para el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades.