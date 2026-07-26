Accidente en Frontera: motociclista Ricardo Ortiz choca contra automóvil

FRONTERA, COAH.– Un motociclista resultó con lesiones de consideración luego de perder el control de su unidad al cruzar un bordo y estrellarse contra un automóvil en la colonia Occidental. El lesionado fue trasladado de urgencia al Hospital General de Zona No. 7 del IMSS para recibir atención médica.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente se registró en el cruce de las calles Oaxaca y Emilio Carranza, donde, de acuerdo con el peritaje preliminar, Ricardo Ortiz Rocha circulaba en motocicleta con dirección al norte. Al pasar sobre un reductor de velocidad perdió el control de la unidad, salió proyectado e impactó de manera violenta contra un automóvil Kia gris que transitaba sobre la calle Emilio Carranza con rumbo al oriente.

El conductor del vehículo, Pedro Sánchez, informó a las autoridades que únicamente escuchó un fuerte golpe sobre la puerta del copiloto y que, debido a lo repentino del impacto, no tuvo oportunidad de realizar alguna maniobra para evitar la colisión.

Acciones de la autoridad

Tras el choque, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento con intensos dolores en la pierna izquierda. Paramédicos del Departamento de Bomberos de Ciudad Frontera acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Después de inmovilizarlo en una camilla, lo trasladaron al Hospital General de Zona No. 7 del IMSS, donde sería valorado por especialistas ante la probable fractura de la extremidad.

Detalles confirmados

Elementos de Control de Accidentes aseguraron el área y realizaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del percance y determinar el deslinde de responsabilidades. Como resultado del accidente, el automóvil presentó daños en la puerta del lado del copiloto, mientras que la motocicleta sufrió severas afectaciones materiales.