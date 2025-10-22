Orden de aprehensión para hombre detenido en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un hombre de 37 años fue detenido la tarde de este miércoles por detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) justo cuando salía de las celdas de la Comandancia Municipal, tras haber sido arrestado por la Policía Preventiva por alterar el orden público.

La detención fue el resultado de una orden de aprehensión girada en su contra por un juez, quien lo acusó de la posesión de narcóticos y/o lo que resulte.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:30 horas del miércoles, cuando los detectives de la Fiscalía General del Estado abordaron a Alejandro ´H´, de 37 años, justo cuando salía de las instalaciones de Seguridad Pública Municipal.

El hombre había sido arrestado por agentes municipales tras un reporte ciudadano que lo señalaba por escandalizar en la calle 9 de la colonia Plan de Guadalupe.

Una vez en las celdas de la Comandancia, Hernández fue puesto a disposición del juez calificador en turno, quien ordenó su remisión tras las rejas.

Sin embargo, al momento de su liberación, detectives de la AIC lo interceptaron para informarle que contaba con una orden de aprehensión en su contra, bajo el cargo de posesión de narcóticos y/o lo que resulte, derivada de investigaciones previas.

Tras leerle sus derechos, los agentes de la AIC procedieron a asegurar a Hernández y trasladarlo a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Posteriormente, fue enviado al C4, donde permanecerá bajo custodia a la espera de su audiencia inicial ante el Juez de Control.