Director de FCA provoca accidente y lesiona a mujer

MONCLOVA, COAH.– El Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila protagonizó un accidente vial la mañana de este miércoles, al impactar su camioneta contra una motocicleta conducida por una joven que resultó lesionada y fue llevada a un hospital.

El percance se registró alrededor de las 10:30 horas sobre el bulevar Harold R. Pape, justo frente al Teatro de la Ciudad, cuando Luis Horacio Salas Torres, salió de la avenida Montessori a bordo de una camioneta Mazda CX-5 gris modelo 2021, pero al tratar de cruzar el bulevar Pape para llegar al plantel educativo, no extremó precauciones y terminó embistiendo una motocicleta Italika color rojo con negro.

La motocicleta era conducida por Yuliana Nathali Reyes Valdez, quien cayó al pavimento tras el impacto y sufrió diversas lesiones. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y, tras brindarle los primeros auxilios, la trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Elementos de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento del choque y realizar las diligencias correspondientes, mientras los vehículos quedaron varados sobre la vialidad, causando tráfico momentáneo en la zona.

Los daños materiales fueron considerables, principalmente en la parte delantera de la camioneta y el costado de la motocicleta. El funcionario educativo fue encontrado como responsable del accidente por lo que solicitó el apoyo del ajustador de su unidad, quien se haría cargo de las lesiones y daños en agravio de la afectada.