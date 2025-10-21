Intensa Movilización de Bomberos y Policías por Incendio en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización de bomberos y policías se registró la noche de este martes en la colonia Praderas del Sur, luego que una mujer presuntamente con problemas mentales provocó un incendio dentro de su propia vivienda, poniendo en riesgo su vida y la de los vecinos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:00 horas en la casa ubicada sobre la avenida Obrero Unido, esquina con Villa Latina, marcada con el número 1315. La propietaria del inmueble, identificada únicamente como Diana, habría iniciado el fuego por causas aún desconocidas, aunque algunos testigos señalaron que se encontraba en un evidente estado de alteración.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron al sitio a bordo de dos unidades de ataque rápido y un camión cisterna. Sin embargo, al intentar ingresar al domicilio, se toparon con una situación inusual: la mujer, desde el patio trasero, les arrojaba piedras e insultos, impidiendo por momentos que sofocaran las llamas.

A pesar de la resistencia, los tragahumo lograron acceder por la azotea con apoyo de una escalera y controlaron el fuego, que ya había consumido parte del mobiliario, ropa y artículos personales. El interior de la vivienda quedó cubierto de hollín, y se reportaron pérdidas materiales considerables, aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Minutos después, agentes de la Policía Municipal intervinieron y entablaron diálogo con Diana, quien accedió finalmente a salir del inmueble por su propio pie. Paramédicos revisaron su estado de salud, confirmando que no presentaba quemaduras ni heridas.

La mujer declaró que un hombre habría intentado forzar la puerta de su casa y que, según ella, él mismo provocó el incendio, aunque no pudo proporcionar datos que confirmaran su versión.

La tensión disminuyó cuando su hijo, de nombre Alexis, arribó al lugar y logró tranquilizarla, comprometiéndose a trasladarla con familiares para evitar que la situación se repitiera.