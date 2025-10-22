Le roba el corazón... y sus pertenencias

MONCLOVA, COAH.- Cansada de los constantes abusos y traiciones de su pareja, una mujer decidió poner fin a la relación y denunciarlo ante las autoridades, luego de descubrir que el joven le había robado varias de sus pertenencias mientras ambos se hospedaban en un hotel de la colonia Monclova 400.

La víctima, identificada como Heidi Hernández, relató que durante la tarde del lunes salió a pasear con su novio, Eduardo Rosales Villarreal, de 19 años, con quien mantenía una relación conflictiva. Tras pasar unas horas en su vivienda, ubicada en la colonia Otilio Montaño, ambos acordaron rentar una habitación en el hotel 'Punto Rojo', donde ocuparon la habitación número 16.

De acuerdo con su testimonio, mientras el joven se distraía, ella decidió revisar la mochila que él cargaba y se llevó una amarga sorpresa al encontrar dentro joyas, teléfonos celulares y dinero en efectivo que reconoció como de su propiedad. Atónita por la situación, Heidi salió del lugar y solicitó apoyo de las autoridades.

La mujer logró interceptar a una patrulla sobre la avenida Revolución Mexicana, donde explicó lo sucedido y guió a los oficiales hasta el hotel. No obstante, al arribar al establecimiento, el presunto ladrón ya había escapado con rumbo desconocido, llevándose parte de los objetos sustraídos.

Los agentes recomendaron a la afectada acudir ante el Ministerio Público para interponer una denuncia formal por robo y posibles actos de violencia. El caso quedó bajo investigación, mientras la Policía Municipal continúa las labores para dar con el paradero de Eduardo Rosales Villarreal.