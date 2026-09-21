Accidente en colonia Paraíso deja daños en vehículos

FRONTERA, Coah.– Una menor de edad resultó lesionada y dos vehículos terminaron con daños considerables luego de un aparatoso accidente ocurrido la tarde de este lunes en calles de la colonia Paraíso.

El percance se registró alrededor de las 13:40 horas, en el cruce de la avenida Durango y la privada Simón Bolívar, donde un Nissan Altima azul terminó atravesándose en la trayectoria de un Chevrolet Spark del mismo color.

En el automóvil compacto viajaba una niña de 10 años, identificada como Alexa N, quien regresaba de la escuela junto con su madre cuando ocurrió el accidente.

Tras el impacto, testigos solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia, movilizándose hasta el sitio paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas, así como elementos municipales. Los socorristas brindaron atención a la menor, quien presentó lesiones que, de acuerdo con la valoración inicial, no ponían en riesgo su vida.

Mientras tanto, oficiales del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de recabar las versiones de los conductores y elaborar el croquis correspondiente. Luego de realizar las diligencias, los agentes determinaron como responsable al conductor del Nissan Altima, debido a que ignoró el señalamiento gráfico de alto y se atravesó en la trayectoria del Chevrolet Spark.

Una vez concluido el peritaje, ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados. Por fortuna, el accidente no dejó consecuencias de mayor gravedad y la menor no requirió ser trasladada a un hospital.