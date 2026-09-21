Localizan inconsciente a hombre a un costado de la carretera 30

FRONTERA, COAH.- Un hombre fue localizado inconsciente a un costado de la carretera 30, a la altura del exterior de Chur's, situación que movilizó a elementos de la Policía Municipal y socorristas de Protección Civil de Frontera.

El reporte comenzó a circular durante la mañana de este lunes a través de redes sociales, donde usuarios solicitaron la intervención de las autoridades y pidieron ayuda para identificar al hombre y localizar a sus familiares.

Tras recibir el aviso, policías y cuerpos de auxilio acudieron al tramo señalado para verificar la situación y brindar atención a la persona.

Posteriormente, se logró establecer que el hombre es conocido como Gera y tiene su domicilio en la Privada Ceniso, de la colonia La Huizachal.

También se confirmó que una de sus hermanas reside en el mismo sector, a unas viviendas de distancia, por lo que la información sobre su localización comenzó a difundirse para que sus familiares pudieran ser notificados.

Hasta el momento no se habían dado a conocer mayores detalles sobre las condiciones en que fue encontrado ni las causas que provocaron que permaneciera inconsciente.