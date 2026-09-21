Accidente de adolescente deja lesionada a mujer en Monclova

MONCLOVA, Coah. – Un adolescente de 16 años provocó un aparatoso accidente vial luego de ignorar un señalamiento de alto y atravesarse en la trayectoria de una camioneta, cuya conductora terminó lesionada, la tarde de este lunes en la colonia Tierra y Libertad.

El percance ocurrió alrededor de las 15:00 horas, en el cruce de las calles 32 y 16 de Septiembre, donde Jorge N, de 16 años, conducía un Mazda 3 gris, de procedencia extranjera.

De acuerdo con el peritaje realizado por elementos del Departamento de Control de Accidentes, el adolescente omitió el señalamiento gráfico de alto y se atravesó en la trayectoria de una Nissan X-Trail gris, de reciente modelo, conducida por Teresita Borrego.

El impacto provocó que el Mazda diera un giro sobre su propio eje, mientras que ambas unidades quedaron obstruyendo la circulación en el crucero.

Ante la emergencia, testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de rescate, movilizándose hasta el sitio paramédicos de Cruz Roja Mexicana para atender a Teresita Borrego.

Debido a las molestias que presentaba, la conductora fue trasladada a un hospital, donde sería sometida a estudios radiográficos para descartar alguna lesión interna.

Mientras tanto, oficiales de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y elaboraron el peritaje, determinando que Jorge N fue responsable del accidente al no respetar el señalamiento de alto.

Una vez concluido el procedimiento, ambas unidades fueron remolcadas mediante una grúa a un corralón, con el fin de liberar la vialidad.

Al sitio también llegó el padre del adolescente que conducía el Mazda, quien buscó llegar a un acuerdo con Teresita Borrego para resolver los daños derivados del accidente.