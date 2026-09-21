Le pega a taxi con lowboy

MONCLOVA, COAH.- El conductor de un quinta rueda fue señalado como responsable de un accidente registrado en la colonia Chinameca, luego de que el peritaje determinara que invadió la trayectoria de un taxi.

El percance ocurrió pasado el mediodía de este lunes sobre la calle España, en el cruce con Azteca, donde se movilizaron elementos del Departamento de Control de Accidentes.

En el accidente participó un Nissan Versa amarillo de la línea Maxi Taxis Gutiérrez, identificado con el número económico 24 y conducido por Sergio Aguilar.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, Sergio circulaba por la estrecha vialidad cuando se encontró de frente con un quinta rueda operado por Ángel Briones García, de 30 años.

El transportista se dirigía hacia el poniente rumbo a un taller, donde recogería maquinaria para posteriormente trasladarla a otro punto.

Debido a lo reducido de la calle y ante la dificultad para que ambas unidades continuaran su recorrido, Sergio realizó una maniobra de reversa para evitar el contacto.

Sin embargo, durante la maniobra, el taxi terminó impactándose contra el lowboy que era remolcado por el quinta rueda, provocando daños considerables en el costado izquierdo del Nissan Versa.

Tras el accidente, el taxista solicitó la intervención de las autoridades. Ambos conductores proporcionaron sus respectivas versiones, por lo que los oficiales realizaron el peritaje para determinar la mecánica del percance.

Después de analizar la posición de las unidades y las circunstancias del accidente, los elementos de Control de Accidentes determinaron como responsable al operador del quinta rueda, al establecer que invadió la trayectoria del taxi.

Los involucrados fueron trasladados a la Comandancia Municipal para continuar con los procedimientos correspondientes y buscar un acuerdo para la reparación de los daños.

El accidente dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.