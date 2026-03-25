'Atoran' en Frontera al 'Tiko' saquea primaria: la deja sin luz y sin agua

FRONTERA, COAH.—La Escuela Primaria Gral. Victoriano Cepeda de la colonia Occidental terminó convertida en un caos: sin agua, sin luz y con la impotencia de saber que alguien decidió lucrar con lo indispensable para que cientos de niños pudieran estudiar en condiciones dignas. Y para rematar, el responsable era un viejo conocido del sector.

La Directora del plantel relató que al llegar a la escuela, notó un gran charco que corría desde la zona de bebederos. Pensó en una fuga, pero la realidad fue mucho peor: la tubería de cobre había sido arrancada por completo. Sin agua para niños y personal, el día apenas comenzaba con problemas.

Al intentar poner en marcha los minisplits del plantel, se toparon con otra sorpresa: tampoco había luz. Las pastillas de las cajas de electricidad habían sido robadas durante la madrugada, dejando al plantel a oscuras y sin la posibilidad de operar con normalidad.

Aunque la primaria cuenta con cámaras de seguridad, la persona que ingresó conocía demasiado bien el lugar. Se movió por los puntos ciegos, cuidando no ser grabado. Eso hizo sospechar de inmediato que el responsable era alguien del mismo sector... y no tardaron en confirmar las sospechas.

Un padre de familia reportó haber visto a un hombre ofreciendo esa misma noche tubos de cobre y pastillas eléctricas a mitad de la colonia. El vendedor era identificado de inmediato: Alfonso Alcalá Bautista, alias "El Tiko", de 32 años, vecino de la calle 7 de Noviembre número 505, personaje tristemente conocido por su largo historial de robos en la Occidental.

Con esa información, elementos de la Policía Municipal de Frontera bajo la Dirección del Comandante Gabriel Vázquez Ramírez iniciaron la búsqueda. El responsable de turno, Luis Carlos Herrera Contreras y sus oficiales lo ubicaron y detuvieron, quedando consignado ante el Ministerio Público por su probable responsabilidad en el robo que dejó a los alumnos sin servicios básicos.

La Directora formalizó la denuncia correspondiente, confiando en que esta vez el responsable no regrese tan pronto a las calles, pues —según vecinos— "El Tiko" tenía semanas 'pegando' fuerte en los planteles educativos del sector.

El incidente generó molestia e indignación entre padres de familia y personal docente, quienes lamentaron que delitos de este tipo terminen afectando directamente a los niños, quienes nada tienen que ver pero son los más perjudicados.