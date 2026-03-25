Sufre ataque epiléptico estudiante del CECyTEC

MONCLOVA, COAH.— Un alumno del CECyTEC provocó una intensa movilización la mañana de este miércoles luego de sufrir un ataque epiléptico en la calle, frente al propio plantel ubicado en la colonia Obrera Sur Tercer Sector. El episodio hizo que cayera de manera abrupta al pavimento, ocasionándose lesiones visibles en el rostro que inicialmente alarmaron a estudiantes y personal del plantel.

El incidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas, cuando compañeros y vecinos del sector observaron al estudiante tendido sobre el asfalto y con manchas de sangre en la cara. De inmediato se generó la versión de una posible agresión, lo que incrementó la preocupación entre quienes comenzaban a llegar a clases.

El ataque epiléptico ocurrió frente al CECyTEC, generando preocupación entre estudiantes y docentes.

Sin embargo, conforme avanzaron las primeras indagatorias, se descartó cualquier hecho violento. Autoridades y personal del plantel confirmaron que el joven padece una condición médica que le provoca ataques epilépticos, siendo uno de ellos el que lo hizo perder el equilibrio y caer de frente contra el pavimento.

El conserje del plantel fue la primera persona en auxiliarlo, acercándose rápidamente al ver la caída. Minutos después, personal administrativo y maestros se sumaron para mantenerlo seguro en lo que se notificaba a sus familiares.

El menor fue trasladado a la clínica del IMSS tras sufrir lesiones visibles en su rostro.

Los padres del menor acudieron de inmediato y, debido a la cercanía de la clínica del IMSS, decidieron trasladarlo en vehículo particular hacia la Unidad Médica 84, ubicada justo a un costado del CECyTEC. Ahí, el menor quedó bajo observación médica para descartar complicaciones y estabilizar su condición.

Las autoridades confirmaron que el incidente fue una emergencia médica sin relación con violencia.

Elementos de la Policía Municipal arribaron únicamente para tomar conocimiento del incidente y descartar cualquier situación de riesgo para la comunidad estudiantil. Al confirmarse que todo se trató de una emergencia médica, el caso se catalogó como un incidente de salud sin relación con violencia.