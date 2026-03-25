Fuego arrasa con vivienda

MONCLOVA, COAH.— Un incendio registrado la mañana de este miércoles en la colonia Praderas del Sur arrasó con el interior de una vivienda y dejó como saldo considerables daños materiales, luego que un aparente cortocircuito alcanzó un colchón y desató las llamas dentro del domicilio ubicado sobre la calle Conquizadora, entre las calles Producción y 1 de Enero.

Vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia al ver salir humo del inmueble, lo que movilizó de inmediato a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos. Al llegar, los vulcanos confirmaron que no había personas atrapadas, pues los habitantes lograron ponerse a salvo a tiempo.

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Los bomberos ingresaron al domicilio para atacar de frente el fuego, el cual ya había consumido mobiliario, ropa y diversos objetos. Tras arduas maniobras, lograron controlar por completo el incendio y evitar que se propagara a viviendas aledañas.

Posteriormente, los elementos procedieron a sacar los muebles, ropa y artículos que habían sido alcanzados por las llamas, con el fin de prevenir que el material aún caliente pudiera reavivar el fuego.

Elementos de la Policía Municipal también arribaron al sitio para tomar conocimiento del incidente y acordonar el área, mientras personal de Protección Civil evaluaba los daños y verificaba que no existieran riesgos adicionales.