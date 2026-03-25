Maestra sufre accidente al esquivar perros en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Lo que inició como una mañana normal rumbo al trabajo terminó convirtiéndose en un susto mayúsculo para una maestra, luego que en su intento por esquivar a un grupo de perros callejeros perdió el control de su automóvil recién estrenado y terminó chocando contra un vehículo estacionado en la colonia Praderas del Sur.

El percance ocurrió alrededor de las 07:30 horas de este miércoles en el cruce de Mariano Escobedo y Francisco Javier Mina. Por ese punto circulaba Adriana Cordero, de 36 años, vecina de la colonia Loma Linda, quien se dirigía a su jornada laboral a bordo de su automóvil del año: un Toyota Corolla en color guindo, unidad que hace una semana compró.

De acuerdo con los reportes, la maestra avanzaba con normalidad cuando varios perros irrumpieron de forma repentina en su trayectoria, obligándola a realizar una maniobra de emergencia para evitar atropellarlos. Aunque su intención era proteger a los animales —y de paso su auto nuevo—, el movimiento hacia la izquierda terminó descontrolando la unidad.

El vehículo se proyectó directamente contra un Ford Focus color gris que se encontraba estacionado sobre la arteria. El auto afectado pertenece a Javier Cruz, de 82 años, vecino de la misma colonia, quien se llevó el inesperado golpe sin siquiera estar presente.

Tras el impacto, la profesora resultó con golpes menores y fue atendida en el sitio por paramédicos de la Cruz Roja. Afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad, por lo que no requirió traslado médico.

Detalles confirmados

Elementos de Control de Accidentes arribaron para realizar las diligencias correspondientes y determinaron que la causa del choque fue la falta de precaución derivada de la maniobra brusca que realizó la conductora. La profesora buscaría llegar a un arreglo con el afectado para el pago de los daños mediante el ajustador de su coche.