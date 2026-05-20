Hijastro lo deja herido a pedradas

MONCLOVA, COAH.– Una convivencia que parecía transcurrir con tranquilidad terminó en un violento episodio familiar, luego que un hombre conocido como "El Coreano" resultó lesionado presuntamente tras ser atacado por su propio hijastro durante la noche del martes en la colonia Tierra y Libertad.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas sobre el cruce de las calles 26 y 7, donde Alfonso Rafael Ortiz González, de 51 años de edad, se encontraba conviviendo con su pareja sentimental afuera de su domicilio, sin imaginar que viejas rencillas volverían a estallar de forma violenta.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, al sitio arribó José Hernández, alias "El Davo", hijastro del afectado, con quien desde tiempo atrás mantenía constantes diferencias personales y conflictos familiares.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Lo que inició como una discusión verbal rápidamente se salió de control. Presuntamente, el joven tomó una piedra y la lanzó contra su padrastro, impactándolo directamente en la cabeza. En medio de la agresión, "El Coreano" intentó protegerse, pero terminó recibiendo golpes también en ambas manos.

La situación provocó alarma entre vecinos del sector, quienes al percatarse del altercado solicitaron el apoyo de las autoridades y cuerpos de emergencia a través del sistema 911.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria al lesionado, quien presentaba heridas visibles en la cabeza y las manos. A pesar de las lesiones, Alfonso Rafael decidió no ser trasladado a un hospital, argumentando que acudiría por sus propios medios a recibir atención médica.

Acciones de la autoridad tras el incidente

Tras la agresión, el presunto responsable huyó del lugar antes de que arribaran las autoridades, lo que derivó en un operativo de búsqueda por calles aledañas de la colonia Tierra y Libertad. Sin embargo, hasta el cierre del reporte policiaco no se había logrado ubicar al presunto agresor, mientras las autoridades exhortaron al afectado a formalizar la denuncia correspondiente para dar seguimiento al caso.