´El Chapo´ pide regresar a México y envía cuatro nuevas cartas a corte de E.E.U.U.

Joaquín ´El Chapo´ Guzmán volvió a enviar documentos a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York con la intención de insistir en su regreso a México y reiterar que fue víctima de un proceso judicial irregular en Estados Unidos.

De acuerdo con la información revelada este 19 de mayo, el narcotraficante remitió cuatro nuevas cartas desde prisión, en las que asegura nuevamente ser inocente y denuncia supuestas violaciones a sus derechos durante el juicio que derivó en su condena a cadena perpetua en 2019.

¿Qué declara El Chapo en sus cartas?

Semanas atrás ya se había dado a conocer que Guzmán había solicitado ser extraditado a México mediante una carta dirigida a la misma corte estadounidense, argumentando que no recibió un juicio justo.

Ahora, el periodista Keegan Hamilton difundió los nuevos documentos y señaló que, por la manera en que están escritos en inglés, aparentemente pudieron haber sido redactados por otra persona.

En las cartas, "El Chapo" también acusa tanto a autoridades mexicanas como estadounidenses de haber cometido abusos relacionados con su extradición y con el manejo de su caso judicial.

Solicitudes de Joaquín Guzmán desde prisión

Además de pedir una revisión de sus apelaciones federales, el exlíder criminal solicita una "libertad extendida" y pide autorización para recibir visitas legales y familiares, mencionando específicamente a su esposa y a sus hijas gemelas.

Otro de los puntos centrales de los documentos es la insistencia en que las cortes ignoraron supuestas inconsistencias y falta de pruebas durante el proceso judicial que concluyó con su sentencia en Estados Unidos.

Las cartas fueron enviadas desde la prisión ADX Florence, considerada una de las cárceles de máxima seguridad más estrictas del país, donde actualmente permanece recluido.

Hasta el momento, los escritos no han generado cambios en su condena ni en la postura de la corte estadounidense; sin embargo, el caso volvió a colocar el nombre de "El Chapo" en la atención pública.