Operación Enjambre avanza en Morelos con nuevas detenciones de exfuncionarios y alcaldes

La llamada Operación Enjambre sumó este 20 de mayo nuevas acciones en el estado de Morelos, donde autoridades federales realizaron cuatro detenciones como parte de las investigaciones enfocadas en presuntos vínculos entre funcionarios públicos y grupos del crimen organizado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a través de redes sociales que elementos de la Fiscalía General de la República, junto con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, ejecutaron órdenes de aprehensión en distintos puntos de la entidad.

Detenciones de funcionarios en Morelos

Entre los detenidos se encuentran Agustín "N", alcalde de Atlatlahucan, e Irving "N", ex presidente municipal de Yecapixtla, quienes forman parte de las personas investigadas dentro de este operativo federal.

Asimismo, García Harfuch señaló que continúan los trabajos para localizar y cumplimentar una orden de aprehensión contra Jesús "N", presidente municipal de Cuautla.

Estrategia Nacional contra la Extorsión

En la publicación difundida por el funcionario también aparece la imagen de una mujer; sin embargo, hasta ahora las autoridades no han dado información oficial sobre su identidad ni sobre su posible relación con el caso.

De acuerdo con lo informado, estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y de la continuidad de la Operación Enjambre, estrategia que busca combatir la corrupción institucional y desarticular posibles redes de colaboración entre servidores públicos y organizaciones criminales.

Las investigaciones continúan abiertas y se espera que en las próximas horas las autoridades federales proporcionen más detalles sobre los operativos realizados en Morelos.