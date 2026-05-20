Fumigan kínder tras alerta por garrapatas

MONCLOVA, COAH.– Luego de la alarma y el temor generado entre madres de familia por una presunta infestación de garrapatas en el Jardín de Niños Santiago de la Monclova, ubicado en la colonia San Miguel, personal de Salud Pública Municipal en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número 4 acudió la mañana de este miércoles al plantel para realizar labores de fumigación y reducir el riesgo sanitario para los menores.

La movilización de las autoridades de salud ocurrió apenas un día después de que el caso quedara al descubierto, cuando madres de familia denunciaron públicamente la presencia de los peligrosos parásitos dentro del kínder, situación que mantenía en alerta a decenas de familias por el riesgo de rickettsia, enfermedad transmitida por garrapatas y que puede resultar mortal.

Desde temprana hora, brigadas de Salud Pública Municipal y personal sanitario ingresaron al plantel ubicado sobre la calle Del Agua para llevar a cabo trabajos de fumigación en distintas áreas del jardín de niños, luego de las denuncias y evidencia presentada por padres de familia.

Acciones de la autoridad

La intervención fue recibida con alivio por parte de las madres, quienes desde el martes habían manifestado su preocupación al detectar los animales dentro del centro educativo justo a la hora de entrada de los pequeños.

"Qué bueno que ahora sí atendieron, porque nos daba miedo mandar a los niños sabiendo el riesgo que hay", señalaron algunas madres de familia mientras observaban las labores preventivas realizadas en el lugar.

Detalles confirmados

Autoridades sanitarias indicaron que las acciones forman parte de las medidas para disminuir cualquier riesgo de propagación y proteger a los menores ante posibles picaduras, principalmente debido a las altas temperaturas que favorecen la presencia de este tipo de plagas.

Aunque la fumigación trajo tranquilidad entre algunos padres, familias del sector insistieron en que se mantenga vigilancia constante y revisiones periódicas dentro del plantel para evitar que el problema vuelva a presentarse.

La rápida respuesta de las autoridades sanitarias evitó que el temor continuara creciendo entre la comunidad escolar, donde el principal miedo seguía siendo que alguno de los pequeños pudiera enfermar a causa de la peligrosa bacteria transmitida por las garrapatas.