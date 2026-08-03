Choca ebrio por alcance y termina hospitalizado

FRONTERA, COAH.— Un hombre resultó lesionado y fue trasladado a un hospital luego de verse involucrado en un aparatoso choque por alcance registrado durante la madrugada de este domingo sobre la carretera federal número 30, presuntamente a consecuencia del exceso de velocidad y el consumo de alcohol.

El accidente ocurrió minutos después de la 1:00 de la mañana, a la altura del kilómetro 7, donde Santos Agapito Romero, de 53 años, conducía un automóvil Chevrolet Chevy Monza blanco con dirección al poniente. De acuerdo con los primeros informes, el conductor no logró detener su marcha e impactó por alcance una camioneta Ford gris.

El accidente ocurrió en la carretera federal número 30

La unidad afectada era conducida por Ricardo Garza, quien realizaba el último traslado de muebles de su hija desde la colonia Chinameca hacia la colonia Diana Laura, en Ciudad Frontera, como parte de una mudanza.

El conductor de la camioneta señaló que observó por el espejo retrovisor cómo el automóvil se aproximaba a gran velocidad. Intentó orillarse para evitar la colisión; sin embargo, la maniobra no fue suficiente y el Chevy terminó incrustado contra la parte trasera de la caja de la unidad.

Intento de evitar la colisión

El fuerte impacto ocasionó cuantiosos daños materiales en ambos vehículos y también afectó los muebles que eran transportados. Dentro del automóvil, Santos Agapito se golpeó contra el volante, el cual quedó doblado por la fuerza del choque, además de impactar la cabeza contra el parabrisas.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Tras estabilizar al lesionado, lo trasladaron a un hospital debido a las lesiones que presentaba en el pecho y la cabeza.

Acciones de la autoridad

Elementos de las autoridades competentes realizaron el peritaje correspondiente, documentaron los daños materiales y tomaron conocimiento del accidente para determinar el deslinde de responsabilidades conforme al resultado de las investigaciones.