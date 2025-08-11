Persecución en Monclova culmina con arresto de Obed Isai Moreno Morado

MONCLOVA, COAH. — Un hombre de 34 años fue detenido la noche del domingo por elementos de la Policía Municipal tras una persecución que terminó con su arresto por conducir en estado de ebriedad y por amenazar a los oficiales.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas en la colonia Hipódromo, cuando los agentes se encontraban patrullando la zona y detectaron Obed Isai Moreno Morado, manejando a exceso de velocidad un auto deportivo.

Obed, vecino de la calle 13, número 735, de la colonia Eliseo Mendoza Berrueto de esta ciudad, enfrenta cargos por amenazas y conducción en estado de ebriedad, al quedar a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con las autoridades, los oficiales observaron a un vehículo marca Ford, tipo Mustang, color negro, circulando a alta velocidad por la calle Avenida Oriente, sin respetar las señales de tránsito.

Al intentar dar vuelta en la esquina de Avenida Sur sin detenerse en la señal de alto, los oficiales procedieron a marcarle el alto.

El conductor, identificado como Obed Isai Moreno Morado, desobedeció la orden y aceleró, dando inicio a una persecución que continuó por la Avenida Oriente hasta llegar a la Avenida Revolución, donde el vehículo detuvo su marcha en la esquina con la calle 7.

Al acercarse al Mustang, los oficiales le informaron al conductor el motivo de la detención. Sin embargo, Obed Isai respondió con insultos y una actitud agresiva. Los uniformados notaron un fuerte aliento alcohólico y procedieron a solicitarle que los acompañara a la Comandancia Municipal para realizarle una prueba de alcoholimetría.

Visiblemente alterado por el alcohol, Moreno comenzó a amenazar a los oficiales, asegurando que los mataría y alardeando sobre que no sabían con quien se metían y sus supuestas influencias.

A pesar de los intentos de los oficiales por calmarlo, el detenido bajó del vehículo y adoptó una postura desafiante, como si estuviera dispuesto a pelear, por lo que de inmediato fue arrestado.

El ebrio al volante fue llevado a la jefatura, donde fue certificado por el médico legista con tercer grado de ebriedad, hecho por el que fue turnado al Ministerio Público y el auto quedó resguardado en un corralón.