Policía Preventiva captura a hombre en Monclova por amenazas

MONCLOVA, COAH.— Un sujeto fue detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal luego de amenazar a los uniformados que lo sorprendieron portando un arma blanca durante un recorrido de vigilancia en la colonia Hipódromo, lo que derivó en su puesta a disposición del Ministerio Público.

El detenido fue identificado como Ricardo Rangel Andrade, de 26 años de edad, con domicilio en la colonia Borja, en el municipio de Frontera.

Los hechos se registraron alrededor de las 09:30 horas del lunes, cuando los uniformados realizaban labores de prevención a bordo de la unidad 222 sobre la avenida Oriente, entre las calles 18 y 20. Durante el patrullaje, los oficiales detectaron a un hombre que, al notar la presencia policial, adoptó una actitud evasiva, acelerando el paso e intentando ocultarse entre los vehículos estacionados.

Ante la conducta sospechosa, los elementos descendieron de la unidad y procedieron a cuestionarlo por su comportamiento.

Durante la intervención, Ricardo mostró una actitud agresiva y lanzó amenazas contra los oficiales, motivo por el cual se le solicitó una inspección preventiva.

Al realizar la revisión corporal, los policías localizaron entre sus pertenencias una navaja, por lo que se procedió a su aseguramiento y detención.

Ricardo fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública para su certificación médica y posteriormente puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

El arma blanca asegurada quedó también a disposición de la autoridad investigadora, mientras se determina la situación legal del detenido por los presuntos delitos de portación de arma prohibida, amenazas y lo que resulte.