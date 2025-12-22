Quería maquillaje, sin pagar Atoran en ‘Del Sol’ a fardera

Una mujer fue detenida la tarde del lunes por su probable responsabilidad en el delito de robo a comercio, luego de ser sorprendida cuando intentaba sustraer diversa mercancía de una tienda departamental ubicada en la Zona Centro de la ciudad.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:30 horas, cuando elementos de la Policía Preventiva Municipal, a bordo de la unidad 232, atendieron un reporte sobre un presunto robo en el establecimiento “Del Sol”, localizado sobre la calle De la Fuente.

Al arribar al lugar, los oficiales fueron informados por personal de seguridad del negocio sobre la retención de una mujer señalada directamente por la sustracción de productos.

Tras verificar la situación y ante el señalamiento directo por parte de la tienda, los uniformados procedieron a la legal detención de quien fue identificada como Mariandy Monserrat Rodríguez Vallejo, de 22 años de edad, con domicilio en el municipio de Ocampo.

Durante la intervención, se aseguraron diversos artículos presuntamente robados, consistentes en siete labiales marca Maybelline, seis maquillajes líquidos Super Stay, cuatro maquillajes Maybelline, una crema facial Nivea y un bálsamo labial Carmex.

La joven fue trasladada a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, quedando posteriormente a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, quien determinará su situación legal por el delito de robo a comercio y lo que resulte.