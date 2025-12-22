Arranca operativo 'Comercio Seguro' en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Con el objetivo de reforzar la seguridad y brindar mayor tranquilidad a comerciantes y ciudadanos, autoridades municipales pusieron en marcha el operativo 'Comercio Seguro', estrategia preventiva que busca inhibir delitos y fortalecer la presencia policial en zonas comerciales del municipio.

El arranque del operativo se realizó con la participación del alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, quien encabezó las acciones junto al secretario del Ayuntamiento, José Luis Terrazas Ramírez, y la regidora de Fomento Económico, Suleyki Ortiz, quienes destacaron la importancia de proteger la actividad comercial, especialmente en temporadas de mayor movimiento económico.

Acciones de la autoridad para proteger el comercio local

En el despliegue participan de manera coordinada elementos de la Policía Preventiva Municipal, bajo el mando de su Director, Christian Rolando Venegas Burciaga, así como personal del Departamento de Protección Civil, encabezado por Héctor Ramón Gutiérrez, y agentes de Tránsito y Vialidad, dirigidos por Jesús Garza.

Las autoridades informaron que el operativo contempla recorridos constantes de vigilancia, presencia preventiva en zonas de alta afluencia, acercamiento directo con comerciantes y acciones de respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo, con el fin de prevenir robos, faltas administrativas y accidentes.

Detalles del operativo Comercio Seguro en San Buenaventura

Funcionarios municipales subrayaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad y proximidad social, reiterando el compromiso del Ayuntamiento de San Buenaventura de trabajar de manera coordinada para mantener el orden y salvaguardar tanto a comerciantes como a clientes.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades, reportar cualquier situación sospechosa y confiar en este operativo que busca garantizar un entorno más seguro para el desarrollo de la actividad comercial en el municipio.