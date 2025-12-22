AIC regala sonrisas en posada para la niñez monclovense

MONCLOVA, COAH.— Lejos de las investigaciones y los operativos, detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cambiaron por unas horas el rigor de su labor para regalar una mañana llena de alegría a niñas y niños de Monclova, durante una emotiva posada navideña realizada en el estacionamiento del gimnasio Milo Martínez de la Rosa.

Desde temprana hora, el lugar se llenó de risas y emoción cuando los pequeños comenzaron a romper piñatas, compitiendo por alcanzar los dulces que caían entre aplausos y gritos de felicidad. La escena contrastó con la imagen habitual de los agentes, quienes esta vez convivieron de cerca con las familias, repartiendo bolsitas de dulces, juguetes y pequeños obsequios.

Los elementos no solo entregaron regalos, también se tomaron fotografías, escucharon a los niños y compartieron momentos sencillos pero significativos, demostrando que detrás del uniforme hay personas comprometidas con su comunidad. Para muchos pequeños, fue la primera vez que convivieron de manera cercana con agentes investigadores.

Roberto Torres, inspector de la AIC, explicó que la actividad nació del propio entusiasmo de los elementos, quienes decidieron unir esfuerzos para llevar un poco de magia navideña a la niñez monclovense como parte de las acciones de proximidad social. Señaló que este tipo de convivencias responden a la visión impulsada por el gobernador Manolo Jiménez y el fiscal Federico Fernández Montañez, orientada a fortalecer la confianza ciudadana a través del contacto directo y humano.

La llegada de las botargas y de un alegre Santa Claus desató la euforia total. Los niños corrieron a abrazarlos, se formaron para tomarse fotografías y disfrutaron de un ambiente que por momentos hizo olvidar cualquier preocupación, tanto a ellos como a sus padres.

La posada concluyó con la rifa de una bicicleta, entre sonrisas y agradecimientos, dejando un mensaje claro: la seguridad no solo se construye con patrullas y operativos, sino también con cercanía, empatía y gestos que, como esta mañana, iluminan el corazón en tiempos de Navidad.