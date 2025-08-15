Amenazaron a Policías y acabaron en el MP

FRONTERA, COAH.- Dos hombres fueron detenidos en calles de la colonia Occidental, luego de amenazar de muerte a elementos de la Policía Municipal que los abordaron para una revisión de rutina.

Los detenidos fueron identificados como Jorge Alberto Villarreal Candia, de 33 años, con domicilio en Porfirio Díaz, número 310, y Luis de los Santos González, de 25 años, con domicilio en calle San Luis, número 115, ambis de la colonia Occidental

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Porfirio Díaz y 20 de Noviembre, donde los oficiales de la unidad 1059 interceptaron a los sujetos.

Al intentar entrevistarlos, ambos adoptaron una actitud prepotente, asegurando tener influencias y lanzando amenazas contra los uniformados, lo que empeoró su situación legal.

Ambos fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedaron a disposición del juez calificador.

Posteriormente fueron consignados al Ministerio Público bajo el cargo de amenazas contra miembros de seguridad pública y/o lo que resulte.