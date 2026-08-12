Causa destrozos en casa de su hermana

MONCLOVA, Coah.– Bajo los cargos de daños dolosos, amenazas y lo que resulte, un hombre terminó a disposición del Ministerio Público luego de presuntamente causar destrozos y amenazar a familiares en la colonia Tierra y Libertad.

El detenido fue identificado como Jesús Enrique García, de 30 años, vecino de la colonia El Campanario, quien la mañana de ayer acudió al domicilio de su hermana María, ubicado sobre la calle 34.

De acuerdo con el reporte, Jesús se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas cuando ingresó a la vivienda y comenzó a causar daños en el área de la cocina, mientras presuntamente lanzaba amenazas contra su hermana, su cuñado y hasta su hija embarazada.

Después de provocar los destrozos, el hombre salió del domicilio, pero continuó con la agresión desde el exterior, pues presuntamente comenzó a arrojar piedras contra la vivienda y a patear la puerta.

Ante el temor de que la situación pasara a mayores, la afectada solicitó la intervención de las autoridades, por lo que elementos de la Policía Preventiva acudieron al lugar.

Los oficiales lograron asegurar a Jesús; sin embargo, lejos de tranquilizarse, presuntamente también comenzó a amenazarlos y aseguró que no podrían detenerlo.

Finalmente, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó recluido en las celdas y a disposición del juez calificador en turno.

Posteriormente, se inició el procedimiento para ponerlo a disposición del Ministerio Público, donde deberá responder por los daños ocasionados y las amenazas denunciadas por sus familiares.