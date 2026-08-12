Joven de 21 años, es hospitalizado en Monclova tras intoxicación

MONCLOVA, Coah.– La alarma se apoderó de una familia durante la madrugada de ayer, luego de encontrar a un joven de 21 años en estado semiinconsciente y solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Minas de la Trinidad, en el cruce con Las Lanchas, de la colonia Colinas de Santiago. El joven fue identificado como Ignacio Gómez Saucedo, de 21 años, quien presuntamente habría ingerido clonazepam mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Al percatarse de su condición, sus familiares solicitaron ayuda mediante el sistema de emergencias 911, provocando la movilización de paramédicos de Cruz Roja Mexicana. Los socorristas encontraron a Ignacio en condiciones delicadas y le brindaron atención prehospitalaria para estabilizarlo antes de realizar su traslado.

Posteriormente, el joven fue llevado a la Clínica 7 del IMSS, donde quedó bajo atención médica para determinar la gravedad de la intoxicación y mantenerlo en observación. El reporte generó la movilización de los cuerpos de emergencia, mientras familiares permanecieron a la espera de conocer la evolución del joven.