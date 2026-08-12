Detienen a hombre en Monclova por agredir a su hijo

MONCLOVA, COAH. – Un hombre de 59 años terminó tras las rejas luego de ser reportado por su propio hijo, quien lo señaló de escandalizar y lanzar piedras contra su domicilio en la colonia Estancias de Santa Ana.

Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles sobre la calle Hidalgo, donde Jesús Gutiérrez fue señalado por alterar el orden y causar daños al intentar arrojar piedras hacia la vivienda de su hijo.

De acuerdo con el reporte recibido por la Policía Municipal, el hombre se encontraba aparentemente bajo los efectos de sustancias tóxicas, situación que habría provocado que mantuviera una conducta agresiva y continuara con el escándalo.

Ante la denuncia, los oficiales acudieron al sitio para tratar de controlar la situación y dialogar con Jesús; sin embargo, el hombre se mostró agresivo y manifestó que continuaría con su comportamiento.

Ante la negativa de calmarse, los elementos procedieron con su aseguramiento y lo trasladaron a las instalaciones de la Comandancia Municipal. Una vez en las celdas, Jesús Gutiérrez quedó a disposición del juez calificador en turno, quien determinaría la sanción correspondiente por la falta administrativa cometida.

El hombre permaneció detenido durante varias horas, mientras su hijo fue quien solicitó la intervención de las autoridades para poner fin al conflicto.