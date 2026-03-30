Joven motociclista sufre accidente en Monclova: Armando Rangel lesionado

MONCLOVA, COAH.- Con golpes en distintas partes del cuerpo terminó un joven motociclista la noche de ayer, luego que una camioneta le cerró el paso mientras circulaba sobre la avenida Constitución, provocando que perdiera el control y derrapara varios metros sobre el pavimento.

El lesionado fue identificado como Armando Rangel, quien viajaba a bordo de su motocicleta cuando, de manera repentina, una camioneta Suzuki en color blanco invadió su carril. Al intentar frenar para evitar el impacto, el joven derrapó y cayó de forma abrupta sobre la carpeta asfáltica, quedando a un costado de la vía.

Automovilistas que presenciaron el accidente alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia, preocupados por la distancia que el motociclista recorrió arrastrándose tras la caída.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a Armando, determinando que únicamente presentaba golpes contusos y raspones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Acciones de la autoridad

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento del hecho y recabaron información del vehículo involucrado, cuyo conductor presuntamente abandonó la escena. Las autoridades recordaron a los automovilistas la importancia de respetar los carriles y mantener precaución, especialmente ante la vulnerabilidad de quienes se desplazan en motocicleta.