Apuñalamiento en Monclova: detenido por violencia de género

Apuñala a su mujer

La víctima ingresó al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

MONCLOVA, COAHUILA. – Un nuevo caso de violencia familiar se registró en la colonia Calderón, donde un hombre fue detenido por elementos de Seguridad Pública tras apuñalar a su esposa, quien tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica.

El incidente ocurrió en la vivienda marcada con el número 1215 de la Calle 13, entre calle 2.

En el lugar, los oficiales se entrevistaron con el presunto agresor, identificado como Luis Gustavo, quien reconoció que su pareja lo había denunciado tras haber sido víctima de agresiones.

La afectada, de nombre Nereida 'N', logró trasladarse por sus propios medios al Hospital General Amparo Pape de Benavides en un InDriver. Posteriormente, oficiales de la Unidad Violeta confirmaron su ingreso al área médica, donde se corroboraron las lesiones que sufrió a consecuencia de la agresión.

Ante estos hechos, los oficiales procedieron con la detención de Luis Gustavo Retiz Gallegos, quien fue llevado a las celdas municipales y más tarde puesto a disposición de la autoridad competente, donde se definirá su situación legal. Podría enfrentar cargos por feminicidio en grado de tentativa.