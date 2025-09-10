Detenido en Monclova por agredir a su esposa

MONCLOVA, COAH.– Un episodio de violencia familiar se registró la mañana de este miércoles en la colonia Tierra y Libertad, donde un individuo identificado como Armando Ramos Fraga, de 42 años, fue detenido tras agredir físicamente y amenazar a su aún esposa, Perla Martínez, de 41 años.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:00 horas en la calle 26 número 1031, cuando Perla se disponía a salir de su vivienda rumbo a su trabajo.

En ese momento, Armando, cegado por los celos o bajo los efectos de sustancias tóxicas, la interceptó y comenzó a estrujarla, al tiempo que la insultaba.

Vecinos que presenciaron la agresión intervinieron de inmediato solicitando el apoyo de la Policía Municipal, cuyos elementos acudieron rápidamente al lugar.

Al ser cuestionado por los oficiales, el sujeto mostró una actitud retadora y aseguró que si quería, mataba a su todavía esposa, lo que evidenció el riesgo que corría la víctima.

Tras ser sometido, Armando Ramos Fraga fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde quedó bajo arresto. Posteriormente, fue consignado al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, acusado del delito de violencia familiar y/o lo que resulte, a fin de evitar una tragedia mayor.

De acuerdo con testimonios, Perla había decidido separarse debido a los constantes problemas derivados de las adicciones de su esposo, sin embargo, este continuaba acosándola en distintas ocasiones.