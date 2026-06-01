Lo navajean y lo dejan grave

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Escobedo auxiliaron a Armando Hernández Amaya, quien presentaba múltiples heridas provocadas por arma blanca en abdomen, piernas y otras partes del cuerpo. BRENDA REBOLLOSO

ESCOBEDO, COAH.- Un hombre de 42 años se encuentra al borde de la muerte al resultar con múltiples heridas provocadas por arma blanca durante la madrugada de este lunes, luego de ser atacado en circunstancias que ya son investigadas por las autoridades. La movilización de los cuerpos de emergencia se registró alrededor de las 02:00 horas, cuando Roberto Maldonado solicitó el apoyo urgente de una ambulancia al reportar que un hombre se encontraba gravemente lesionado dentro de un domicilio del municipio de Escobedo.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron de inmediato al llamado, encontrando a la víctima identificada como Armando Hernández Amaya, de 42 años de edad, quien presentaba diversas lesiones provocadas por una navaja en distintas partes del cuerpo. Debido a la gravedad de las heridas y a la considerable pérdida de sangre, familiares y conocidos ya lo trasladaban en un vehículo particular con la intención de interceptar a los socorristas para acelerar su atención médica.

Los paramédicos realizaron una valoración inicial en el lugar, logrando estabilizar al lesionado antes de colocarlo en una camilla con apoyo de elementos de Seguridad Pública para posteriormente iniciar su traslado hacia un hospital de Monclova. De acuerdo con el reporte médico preliminar, Armando presentaba una herida de aproximadamente cuatro centímetros en el abdomen, otra de dos centímetros en el glúteo izquierdo, varias lesiones de alrededor de tres centímetros en ambas piernas y una más en el tobillo derecho.

Durante el trayecto, y debido a cuestiones operativas, el paciente fue interceptado por paramédicos de Cruz Roja Mexicana, Delegación Monclova, quienes continuaron con la atención prehospitalaria para garantizar que llegara con vida al hospital. Mientras los socorristas luchaban por mantenerlo estable, corporaciones de seguridad comenzaron a recabar información para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar quién fue el responsable de la agresión. Hasta el cierre de esta edición, el estado de salud del lesionado era reservado y las autoridades mantenían abiertas las investigaciones para esclarecer el violento ataque.